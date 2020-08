Polizei Münster

POL-MS: Motorradfahrer unter Drogen verletzt sich lebensgefährlich

Münster (ots)

Ein Motorradfahrer verletzte sich am Donnerstag (27.8., 11.20 Uhr) auf der Straße Im Aatal bei einem Alleinunfall lebensgefährlich. Nach ersten Erkenntnissen stand dieser unter dem Einfluss von Drogen.

Der 33-Jährige kam etwa in Höhe der Straße An der Schlüppe aus bislang ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über die Kawasaki und stürzte. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell