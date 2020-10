Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Alkoholisiert hinter dem Steuer

Landau (ots)

3,09 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 45-jährigen Autofahrers am Dienstagabend in Landau. Der Autofahrer war einem Zeugen aufgefallen, als er mit aufheulendem Motor vor einer Baustellenabsperrung vor und zurück rangierte. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der 45-Jährige in der Nähe seines Fahrzeugs angetroffen werden, er war augenscheinlich stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell