Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Ladung gestohlen

Baden-Baden (ots)

Ladung in noch nicht bestimmbarem Umfang haben Unbekannte in den frühen Dienstagmorgenstunden aus einem Lastwagen gestohlen, der auf dem Rastplatz Baden-Baden abgestellt war. Zwischen 1:30 Uhr und 8 Uhr brachen sie hierfür ein Vorhängeschloss auf und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl an Versandstücken. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zu den Langfingern aufgenommen.

