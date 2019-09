Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Müllcontainer brennt an der Kraneburgstraße

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend, um 20:15 Uhr, wurde der Brand eines Kunststoffmüllcontainers an der Kraneburgstraße gemeldet. Der Container stand auf einem Schulhof - er brannte komplett aus. An der Rückwand einer Garage entstand ebenfalls ein Schaden durch Ruß am Mauerwerk. Insgesamt entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden. Dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde kann nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Feuer nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

