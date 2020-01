Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Beesten (ots)

Am Dienstag gegen 23:10 Uhr befuhr der Fahrer eines Audi die Schapener Straße in Richtung Beesten. In einer leichten Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Pkw kam auf der Seite zum Liegen, wobei der Audi-Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Feuerwehren aus Freren und Beesten waren im Einsatz und befreiten den schwerverletzten Fahrzeugführer aus seinem Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

