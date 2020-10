Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Straftat auf den zweiten Blick

Bellheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Germersheim konnten am Mittwochabend eine Fahrradfahrerin ohne entsprechende Beleuchtung in Bellheim feststellen. Einer Aufforderung, das Fahrrad sicherheitshalber zu schieben, kam die Radfahrerin zunächst nach. Kurz später konnte die 38-jährige Frau auf ihrem Fahrrad erneut ohne Licht im Waldstückerring angetroffen und kontrolliert werden. Neben den Mängeln am Fahrrad, war die Radfahrerin zudem alkoholisiert und daher nicht verkehrstüchtig. Ein Alkoholtest ergab 1,82 Promille. Des Weiteren stellte sich heraus, dass sie das Fahrrad kurz zuvor gestohlen hatte. Als Ergebnis der zwei Kontrollen erwarten die Dame nun gleich zwei Strafanzeigen.

