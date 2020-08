Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Rotlicht missachtet - Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

Wiesbaden (ots)

Am Sonntagabend, 30.08.2020 gegen 22:52 Uhr, ereignete sich auf dem 1. Ring in Wiesbaden ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Citroen zum o.g. Unfallzeitpunkt den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Hauptbahnhof und wollte nach links in Richtung Gutenbergplatz abbiegen. Hierbei übersah er die "rot" zeigende Ampel an dem Durchbruch. Ein 36-jähriger Autofahrer, der mit seinem Daimler den Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Hauptbahnhof befuhr, hatte keine Chance zu bremsen oder dem kreuzenden Auto auszuweichen. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto des 59-Jährigen umkippte und auf der linken Seite zum Liegen kam. Beide Autofahrer und ein weiterer Insasse in dem Daimler wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Kaiser-Friedrich-Ring war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge in Richtung Hauptbahnhof gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

