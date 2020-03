Polizei Hagen

POL-HA: Brieftasche aus Audi gestohlen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2020, rief ein 26-jähriger Mann die Polizei in die Straße Rehbecke. Er hatte am Mittwochabend seinen Audi vor dem Haus abgestellt und am Donnerstagmorgen, 09:20 Uhr, festgestellt, dass die Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Aus dem Inneren des Autos fehlten eine hochwertige Sonnenbrille sowie die Geldbörse, in der sich diverse Karten befanden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und steht für Hinweise unter 02331-986-2066 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell