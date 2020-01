PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 09.01.2020

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe stehlen Schmuck und Bargeld, Schwalbach am Taunus, Ostring, Mittwoch, 08.01.2020, 11:00 Uhr

(jn)Am Mittwoch haben zwei Trickdiebe Schmuck und Bargeld aus der Wohnung einer 86-jährigen Seniorin aus Schwalbach entwendet. Gegen 11:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Frau im Ostring. Unter dem Vorwand, notwendige Heizungsarbeiten durchführen zu müssen betraten die Männer die Wohnräume. Hier passierte dann alles wie gehabt: Während ein Täter die Geschädigte ablenkte, durchsuchte der zweite die Wohnung nach Wertgegenständen. Letztendlich verschwand das Duo mit mehreren Hundert Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrages. Die Dame beschrieb die Täter wie folgt:

1. Täter: Ca. 30 Jahre alt; breit gebaut; ca. 100 kg schwer; 1,70 bis 1,75 Meter groß; südländisch aussehend; sprach deutsch ohne Akzent; schwarze lockige Haare; blauer Arbeitsanzug; weiße Einweghandschuhe; Arbeitsschuhe 2. Täter: Ca. 25 Jahre alt; etwa 1,75 Meter groß; schlank; dunkelblonde Haare; olivgrüner Parka; blaue Einweghandschuhe; führte eine schwarze Mappe mit sich

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Polizei in Eschborn. Außerdem bittet die Polizei jüngere Menschen, Kontakt zu älteren Verwandten, aber auch Mitbewohnern aufzunehmen und über diese Masche zu sprechen bzw. diese zu sensibilisieren. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, bleiben Sie immer misstrauisch, wenn es an Ihrer Haustür klingelt und fragen Sie bei Ihrem Vermieter, der Hausverwaltung oder Ihrem Hausmeister nach entsprechenden Arbeitsaufträgen. Beim geringsten Zweifel: Alarmieren Sie umgehend die Polizei! Wir sind rund um die Uhr für Sie da.

2. Stadthalle wird Ziel von Einbrechern, Hattersheim am Main, Karl-Eckel-Weg, Dienstag, 07.01.2020, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 08.01.2020, 18:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochabend haben bislang unbekannte Täter die Hattersheimer Stadthalle gewaltsam betreten, derzeitigen Erkenntnissen zufolge jedoch nichts entwendet. Nachdem die Unbekannten den Bauzaun, der das Gelände im Karl-Eckel-Weg umgibt, überwunden hatten, zogen sie mit grober Gewalt einen Seiteneingang auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro entstand. Im Anschluss wurden mehrere Räume nach potentieller Beute durchsucht.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt in dem Fall und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

