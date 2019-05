Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Brand in Container beschädigt auch Gebäude

Reken (ots)

Schäden am Gebäude, unbewohnbare Räume: Folgenreich stellt sich ein Brand dar, der sich am Donnerstag in Klein Reken ereignet hat. Gekommen war es dazu gegen 15.45 Uhr: Aus zunächst unbekannter Ursache brannte ein Papiercontainer, der auf dem Grundstück eines gastronomischen Betriebs an der Dorfstraße stand. Die Flammen schlugen auf das Gebäude über und zerstörten zwei Fenster. Der Rauch zog das Innere des Gebäudes in Mitleidenschaft und machte drei Wohneinheiten unbewohnbar. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand und belüfteten das Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen; die Polizei beschlagnahmte die Brandstelle. Wer Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann, sollte sich mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen: Tel. (02861) 9000.

