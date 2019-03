Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht zwei Tatverdächtige nach Raub auf Spielhalle

Dortmund (ots)

Wir suchen Zeugen! Was ist passiert? Heute Morgen (22. März): Zwei unbekannte, maskierte Männer betreten um 7:22 Uhr eine Spielhalle an der Schlägelstraße in Dortmund. Sie bedrohen eine 39-jährige Angestellte mit einem Elektroschocker und fordern Bargeld. Die Frau fesseln sie und sperren sie in die Sanitärräume ein. Dann flüchten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Der Angestellten gelingt es wenig später, sich zu befreien. Sie alarmiert die Polizei.

Obwohl sie stark unter dem Eindruck des Erlebten steht, kann sie eine Personenbeschreibung zu den Tatverdächtigen geben.

Die Dortmunder Polizei sucht mit diesen Hinweisen nach den unbekannten Räubern:

1. Mann: ca. 180 cm groß, stabil bis muskulös gebaut, bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Kapuzenjacke. Er trug eine schwarze Maske und ein Cappy.

2. Mann: ca. 190 cm groß, stabil bis muskulös gebaut, bekleidet mit einer beigefarbenen Chinohose und einer schwarzen Kapuzenjacke. Er trug ebenfalls eine schwarze Maske und ein Cappy. Hierbei handelt es sich um den Tatverdächtigen mit dem Elektroschocker.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte dringend bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

