Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Lüner Wohnung - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0332

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Dorfstraße in Lünen sucht die Dortmunder Polizei Zeugen.

Ein / mehrere unbekannte Täter hatte/n gestern (21. März) die Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt, die Zimmer durchsucht und Bargeld entwendet. Für die Flucht nutzten der/die Täter ebenfalls die Balkontür, er/sie entkam/en in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der Zeit von 10 bis 13:40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

Die Dortmunder Polizei möchte weiterhin Einbrüche verhindern und informiert umfassend über Einbruchsschutz. Rufen Sie unsere Experten für eine technische Beratung an: 0231-132-7950.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell