Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Alkoholisierte Fahrzeugführer verursachen Verkehrsunfälle Wiesbaden, Hunsrückstraße und Kärtnerstrasse Samstag 22.08.2020,

Wiesbaden (ots)

Alkoholisiert Unfall verursacht, Wiesbaden, Hunsrückstraße, 22.08.2020, 05:00 Uhr,

Ersten Ermittlungen zufolge, steht ein 22- jähriger Mann aus Wiesbaden im Verdacht, am Samstagfrüh, um 05:00 Uhr, seinem PKW in der Hunsrückstraße alkoholisiert gefahren zu haben. Dabei verursachte er einen Verkehrsunfall. Der 22- Jährige steht im Verdacht, mit seinem BMW in der Hunsrückstrasse gegen ein geparkten Daimler Chrysler gefahren zu sein. Bei seiner ersten Befragung schlug den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,15 Promille, daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. An den PKW entstand ein Sachschaden von ca. 9.500 Euro.

Alkoholisiert mit dem Mofa gestürzt und verletzt, Wiesbaden, Kärtnerstrasse 22.08.2018, 21.38 Uhr,

Am Samstagabend, um 21:38 Uhr, kollidierte ein Mofafahrer mit einer Verkehrsinsel und stürzte, dabei verletzte er sich leicht. Der 54-jähriger Fahrer aus Wiesbadener fuhr gestern mit seinem Mofa die Kärtnerstrasse touchierte die dortige Verkehrsinsel und verlor dadurch die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,53 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der durch den Sturz leicht an der Schulter verletze Mann konnte nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus nach Hause entlassen werden.

