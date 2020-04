Freiwillige Feuerwehr Selfkant

FW Selfkant: Verkehrsunfall auf der L410 mit einer verletzten Person

Selfkant, L410

Heute Mittag ereignete sich auf der L410, kurz vor dem Kreisverkehr der B56n aus Süsterseel kommend, ein Auffahrunfall. Die Feuerwehr wurde zur Befreiung einer verletzten Person alarmiert.

Um 14:36 Uhr wurden die Löscheinheit Höngen-Saeffelen und die Tagesstaffel der Gemeinde Selfkant, zu einem Hilfeleistungseinsatz auf der Landstraße 410 alarmiert. Dort war ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf einen kleinen Lkw aufgefahren.

Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, wurde die verletzte Person bereits von dem Rettungsdienst betreut und die Einsatzstelle durch die Polizei abgesichert. Nach der ersten Erkundung des Einsatzleiters, bereiteten die Einsatzkräfte die Geräte zur Menschenrettung vor, da die verletzte Person schonend aus dem Fahrzeug befreit werden musste.

Nach Absprache mit dem Rettungsdienst, sollte eine patientenorientierte Rettung erfolgen, um weitere Verletzungen des Patienten auszuschließen. Sofort wurde das Fahrzeug stabilisiert und der Verunfallte durch die Feuerwehr, in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, vor den Arbeiten an der Fahrzeugkarosserie geschützt. Anschließend wurde die Fahrertür, sowie die dahinterliegende Tür und die B-Säule mittels Schere und Spreitzer entfernt, um genügend Platz für die Rettung der Person zu schaffen. Schlussendlich wurde die Person im Fahrzeug auf ein Spineboard gelagert, aus dem Pkw befreit und an den Rettungsdienst übergeben.

Die gerettete Person wurde durch den Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Nach der Personenrettung, folgten noch einige Aufräumarbeiten und die Einsatzkräfte der Feuerwehr Selfkant konnten nach ca. einer Stunde wieder einrücken.

