Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Deidesheim

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Haßloch / Deidesheim (ots)

Am Freitag, den 31.07.2020, gegen 10:30 Uhr, befuhr die Fahrerin eines schwarzen Pkws der Marke Hyundai die Weinstraße, in Fahrtrichtung Mußbach. Parallel befuhr zu diesem Zeitpunkt eine Fahrradfahrerin den linken Gehweg der Weinstraße, in gleicher Richtung. Die Pkw-Fahrerin beabsichtigte links in den Mandelring abzubiegen. Hierbei kam es, im Einmündungsbereich Weinstraße/Mandelring, zum Zusammenstoß zwischen abbiegender Pkw-Fahrerin und überquerender Fahrradfahrerin. Die, infolge des Sturzes, leicht verletzte Fahrradfahrerin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

