Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Festnahme nach der gefährlichen Körperverletzung in der Langgasse, Wiesbaden, Langgasse, 22.08.2020, 01.40 Uhr,

Wiesbaden (ots)

(pl)Nachdem in der Nacht zum Samstag in der Wiesbadener Langgasse ein 18-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt wurde, ist es der Wiesbadener Kriminalpolizei im Rahmen den sofort eingeleiteten und intensiven Ermittlungen gelungen, noch am Samstagabend einen 22 Jahre alten Mann aus Seligenstadt als mutmaßlichen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Festnahme des jungen Mannes erfolgte am Samstagabend in seiner Wohnung in Seligenstadt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-jährige Tatverdächtige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen der gefährlichen Körperverletzung in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

