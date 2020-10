Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autos in der Stadt aufgebrochen

Landau (ots)

In der Nacht zum 09.10.2020 wurden zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Landauer Westbahnstraße, in der Reiterstraße und in der Waffenstraße drei Pkw aufgebrochen. Es wurden jeweils Seitenscheiben eingeschlagen und aus den Fahrzeugen sichtbar abgelegte Gegenstände, u. a. Geldbörsen mit Bargeld, entwendet. Die Polizei empfiehlt, in abgestellten Fahrzeugen keine Wertgegenstände oder auch Taschen und Jacken sichtbar im Fahrzeuginnenraum liegen zu lassen. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalinspektion Landau unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341/287 3333 entgegen.

