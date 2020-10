Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kennzeichendiebstahl

Bad Ems (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 02.10.20 bis Mittwoch, den 07.10.20 wurden auf einem öffentlichen Parkplatz in der Mainzer Straße in Bad Ems die beiden Kennzeichenschilder von einem Pkw VW Transporter entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.

