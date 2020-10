Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Nassau (ots)

Am Montag, den 05.10.2020, wurde in der Zeit zwischen 12:45-13:10 Uhr, ein in Nassau, Gerhart-Hauptmann-Straße, ordnungsgemäß geparkter schwarzer Hyundai Santa Fe, durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Anhand der Spurenlage könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen hellen Transporter gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems, Tel.: 02603 9700 in Verbindung zu setzen.

