POL-HK: Wietzendorf: Automat aufgebrochen; Bad Fall.: Lauben aufgebrochen; Schwarmstedt: Pkw prallt gegen Baum; Munster: Vermutlich unter Alkoholeinfluss; Trauen: Pkw überschlägt sich; Soltau: Pkw-Brand

21.10. / Automat aufgebrochen

Wietzendorf: In der Nacht zu Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat an der Hauptstraße gewaltsam geöffnet. Es fehlten Zigaretten und Bargeld. Um die Tatausführung zu verdecken, lösten die unbekannten Täter vermutlich zuvor die Sicherung einer Straßenlaterne. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wietzendorf unter 05191-963760 in Verbindung zu setzen.

21.10. / Gartenlauben aufgebrochen

Bad Fallingbostel: Unbekannte gelangen in der Zeit von Samstagvormittag bis Mittwochmorgen in mehrere Lauben einer Kleingartenkolonie am Tütberg. Hierfür hebelten die Täter die jeweiligen Vorhängeschlösser auf. Es wurde das Fehlen mehrerer Gartengeräte festgestellt. Aus den meisten Gartenlauben wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

21.10. / Pkw prallt gegen Baum

Schwarmstedt: Am Mittwochmittag kam eine 47-jährige Frau auf der Kreisstraße 106, im Kurvenbereich zwischen Gilten und Bothmer, mit ihrem Pkw von der regennassen Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Grund für den Unfall war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit.

21.10. / Vermutlich unter Alkoholeinfluss

Munster: Ein polnischer Staatsbürger versuchte am Mittwochmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz seinen Pkw rückwärts auszuparken. Hierbei beschädigte er zwei geparkte Fahrzeuge. Die Beamten nahmen vor Ort starken Alkoholgeruch wahr und ordneten bei dem 49-jährigen Mann eine Blutprobenentnahme an.

22.10. / Fahrzeug überschlägt sich

Trauen: Am Donnerstag um 00:05 Uhr überschlug sich auf der Celler Straße (L 240) der Pkw eines 20-jährigen Fahrers. Das Fahrzeug kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Stillstand. Die aus dem Landkreis Celle stammenden Insassen klagten über Kopf- und Nackenschmerzen. Nach Angaben des Fahrers, sei er im Kurvenbereich einem kreuzenden Reh ausgewichen.

21.10. / Fahrzeugbrand

Soltau: Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand am Hubenkamp gerufen. Der kurz zuvor genutzte Pkw fing im Bereich des Motorraumes aus bislang ungeklärter Ursache an zu brennen. Die 60-jährige Fahrerin und ihre 34-jährige Beifahrerin konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen.

