Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Fehlende Gewerbeanmeldung - Stadt und Landkreis untersagen den Betrieb

Heidekreis (ots)

Munster: Ein Inserat im Anzeigenblatt vom letzten Sonntag, in dem eine Geschäftseröffnung zum Ankauf von Gold und Pelzen ab dem 19.10.2020 in der Gustav-Meyer-Straße angekündigt worden war, rief die örtlichen Behörden auf den Plan. Bis Dato lag dort nämlich noch keine Gewerbeanmeldung vor. Bei einer ersten Überprüfung der Geschäftsräume sicherten die Betreiber die Anmeldung für die kommende Woche zu. Der Geschäftsbetrieb wurde ihnen bis dahin behördlich untersagt. Am Mittwoch suchten Vertreter von Stadt und Landkreis die Geschäftsräume nochmals auf, diesmal mit personeller Unterstützung der Polizei. Die künftigen Geschäftsleute hatten nunmehr kein Interesse mehr an einer Gewerbeanmeldung, kündigten den Mietvertrag für die Geschäftsräume und zogen weiter.

