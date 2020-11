Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeuge ertappt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat: Tatverdächtiges Pärchen festgenommen

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

Auf frischer Tat ertappte ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht zum heutigen Dienstag auf dem Gelände der Kasseler Universität zwei Graffiti-Sprayer. Als das Pärchen bei Erblicken des Mannes die Flucht ergriff, schnitt er der 35-jährigen Frau sowie ihrem 31-jährigen Komplizen den Weg ab und hielt beide bis zum Eintreffen der von ihm gerufenen Polizeistreifen fest. Die beiden festgenommenen Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten.

Wie der Zeuge später den Beamten des Kasseler Innenstadtreviers berichtete, war er gegen 2 Uhr zu Fuß auf dem Campus unterwegs. Dort war er auf die Frau aufmerksam geworden, die im Schutz der Dunkelheit eine Hausfassade mit einer Buchstabenkombination in schwarzer Farbe besprühte, während ihr Begleiter offensichtlich "Schmiere" stand. Bei Erblicken des ungewünschten Zuschauers gaben beide sofort Fersengeld, konnten aber nach wenigen Metern in der Kurt-Wolters-Straße von dem Zeugen gestellt werden. Die festnehmende Streife fand anschließend in einem Gebüsch am Tatort einen offenbar dort deponierten Rucksack mit Sprühdosen verschiedener Farben und stellte diesen sicher. Den Sachschaden, der durch das Graffiti an der Hausfassade entstanden ist, beziffern die Polizisten auf rund 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Sie prüfen nun auch, ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Frage kommen.

