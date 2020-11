Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Handyraub an Haltestelle nach Schlag ins Gesicht: Hinweise auf junges Täter-Trio erbeten

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

Drei bislang unbekannte Täter sollen am Sonntagabend einen 32 Jahre alten Mann an der Haltestelle "Am Stern" ins Gesicht geschlagen und ihm sein Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen des Vorfalls und bitten um Hinweise auf die Täter.

Wie der 32-Jährige aus Kassel bei seiner Anzeigenerstattung am gestrigen Montag gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes angab, sei er am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr zunächst von dem Trio an der Haltestelle in ein Gespräch verwickelt worden. Plötzlich habe er einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, woraufhin er benommen in die Knie gegangen war. Diesen Moment sollen die Unbekannten genutzt haben, um ihm das Handy aus der Hand zu reißen. Das Opfer beschrieb den Kriminalbeamten drei 17 bis 18 Jahre alte Jugendliche mit dunklerer Hautfarbe, die ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen. Einer von ihnen war mit einer auffälligen roten Jacke bekleidet, während einer der Komplizen längere schwarze Haare hatte und eine schwarze Jacke trug, so der 32-Jährige. Nach der Tat sollen die Täter in Richtung Lutherkirche geflüchtet sein.

Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Raub beobachtet hat und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

