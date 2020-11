Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter im Blaumann tritt Wohnungstür ein: Kasseler Kripo sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Der am gestrigen Montagabend stattgefundene Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Forstfeld beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Der unbekannte Täter, der nach Angaben einer Zeugin einen "Blaumann" trug, nutzte die zweistündige Abwesenheit der Bewohner und trat kurzerhand die Wohnungstür ein. Der Einbrecher erbeutete ein Handy und Bargeld, womit er im Anschluss unerkannt flüchtete. Die Kriminalbeamten suchen nun nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Mieter die Wohnung in der Heinrich-Steul-Straße, nahe der Eisenhammerstraße, gegen 19 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr zwei Stunden später bemerkten sie die eingetretene Tür und riefen sofort die Polizei. Der unbekannte Täter war zu diesem Zeitpunkt bereits mit seiner Beute geflüchtet. Einer Nachbarin war am Tatort der mutmaßliche Einbrecher in der blauen Arbeitskleidung aufgefallen, von dem bislang keine nähere Beschreibung vorliegt.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell