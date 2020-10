POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Absicherung von Pannenfahrzeug

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 06.10.2020 gegen 20:00 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein BMW gemeldet der in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim mitten auf der Straße liegen geblieben wäre und lediglich Warnblinker aber kein Licht eingeschaltet wäre. Der BMW eines 39-Jährigen war ohne ersichtlichen Grund während der Fahrt ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Glücklicherweise funktionierte der Warnblinker noch. Das Pannenfahrzeug musste bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert werden. Es kam zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern.

