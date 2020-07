Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Tatverdächtige (21/21) nach mehrere Sachbeschädigungen an Pkw festgenommen

Bochum (ots)

Am gestrigen 19. Juli, gegen 5.20 Uhr, kam es in Bochum im Bereich der Keilstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Insgesamt wurden an elf geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten und einige mit Lackstiften beschmiert.

Darüber hinaus wurden noch zwei Haltestellehäuschen beschädigt.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei 21-jährige Tatverdächtige aus Bochum festgenommen werden.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen.

