Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Belästigung durch Jugendliche

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.10.2020 teilte die Inhaberin eines Ladengeschäftes in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim mit, dass sie seit zwei Wochen durch mehrere Jugendliche belästigt werden würde. Die bislang nicht bekannten vier Jugendlichen würden regelmäßig an der Eingangstür vorbeilaufen, dagegen schlagen oder auch die Tür kurz öffnen und hereinrufen. Einer der Jugendlichen wurde als sehr korpulent beschrieben. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

