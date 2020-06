Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Fiat Panda überschlägt sich 22.6.20, 13.30 Uhr

Sulz am Neckar, RW (ots)

Auf der schmalen Kreisstraße zwischen Renfrizhausen und Gruol ist am Montag eine 59-jährige Autofahrerin von der Straße abgekommen. Ihr Fiat Panda überschlug sich eine komplette Umdrehung und blieb letztendlich in einem Maisacker liegen. Verletzt wurde die Frau nicht. Ursache für den Unfall war ein Fahrfehler, nachdem ein entgegenkommender Lastwagen an ihr vorbei fuhr. Den Schaden am Fiat schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden.

