Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis (22.06.2020)

Singen, Lkrs. KN (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen kontrollierten am Montag gegen 23.45 Uhr einen 37-jährigen Motorroller-Fahrer, der zuvor von Friedingen in Richtung Singen fuhr und am Ortsausgang auf den dortigen Fahrradweg wechselte. Die Polizisten wollten den Rollerfahrer kontrollieren, dieser erkannte die Situation, wendete seinen Roller und fuhr zurück in Richtung Friedingen. Auf Höhe des Ortseinganges forderte die Streife den 37-Jährigen zum Anhalten auf, dieser Aufforderung kam er schließlich nach. Während des Gespräches gab der Mann an, keine erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Zudem konnte von den Beamten Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,2 Promille ergeben hatte, brachten die Polizisten den Motorroller-Fahrer zu einer ärztlichen Blutentnahme ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell