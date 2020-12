Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitskontrollen

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

In der Weinstraße wurden gestern 28 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h nicht einhielten. Während am Vormittag 13 zu schnell waren, mussten am Nachmittag weitere 15 Autofahrer zwischen 15 und 25 Euro wegen zu schnellem Fahren bezahlen. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der A 65, Anschlussstelle Deidesheim/B271 in Fahrtrichtung DÜW hielten 12 Autofahrer die Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h nicht ein. Auch sie mussten eine gebührenpflichtige Verwarnung bezahlen. Drei weitere Fahrzeuglenker waren so schnell, dass ihnen ein Bußgeldbescheid zugestellt werden muss. Nach wie vor ist überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer 1.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell