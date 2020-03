Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch fehlgeschlagen

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitagabend, 23:00 h, bis Samstagmittag, 13:30 h, versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Osterstraße einzubrechen. Die Täter machten sich mit einem Werkzeug an der Hauseingangstür zu schaffen. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

