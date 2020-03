Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht auf Freitag schlugen bisher unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße ein, um in das Haus einzudringen. Offensichtlich ließen die Täter anschließend von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei in Detmold, Tel 05231 6090, zu melden.

