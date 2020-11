Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB 30 Löhne - Mit Weihnachtsbäumen beladener Sattelzug kippt um

Bielefeld (ots)

DV/BAB 30, Richtung Osnabrück, Anschlussstelle Gohfeld - Am 19.11.2020, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 30 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug aus Weißrussland umgekippt ist. Der 61-jährige Lkw-Fahrer aus Weißrussland befuhr die Autobahn in Richtung Osnabrück. In Höhe der Anschlussstelle Gohfeld verlor der Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Sattelzug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine rechts neben der Fahrbahn befindlichen Böschung hoch. Dadurch kippte der Lkw auf die Beschleunigungsspur und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer konnte durch eintreffende Rettungskräfte der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen blieb er unverletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus verbracht. Der Sattelzug war mit Weihnachtsbäumen beladen. Die Weihnachtsbäume wurden mit Hilfe der Feuerwehr in Container eines örtlich ansässigen Entsorgungsunternehmen umgeladen. Im Anschluss wurde der Lkw mit einem Kran wieder aufgerichtet. Für die Dauer der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen, da ein Fahrstreifen gesperrt werden musste. Die Arbeiten an der Unfallstelle wurden um 00:15 Uhr beendet. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

