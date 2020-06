Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Einfamilienhaus

Langwedel. In ein Einfamilienhaus an der Marienstraße sind im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag unbekannte Täter eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und suchten im Haus nach möglichen Wertgegenständen. Letztlich fanden sie Schmuck, mit dem sie unerkannt flohen. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Diesel abgezapft

Achim. Zwischen Freitag und Montag haben unbekannte Täter an der Justus-von-Liebig-Straße Diesel aus zwei hier abgestellten Lkw abgezapft. Die Diebe hebelten die Tankdeckel auf und saugten anschießend rund 400 Liter Kraftstoff aus den Tanks. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Bargeld aus Auto gestohlen

Verden. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in einen an der Zollstraße geparkten Pkw eingedrungen. Sie durchwühlten den Innenraum nach Wertgegenständen und fanden Bargeld und Sonnenbrillen. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Beim Abbiegen übersehen

Verden. Auf der Lindhooper Straße kam es am Montag gegen 9 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Beim Abbiegen von der Lindhooper Straße nach links in die Hohe Leuchte übersah ein 21-jähriger Seat-Fahrer einen entgegenkommenden BMW-Fahrer, in dem ein 32-jähriger Mann am Steuer saß. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrer blieben unverletzt, an den Pkw entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Ottersberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße wurde am Montag kurz vor 8 Uhr ein 15-jähriger Radfahrer verletzt. Der Jugendliche stieg beim Überqueren der Großen Straße am Fußgängerüberweg ("Zebrastreifen") nicht ab, obwohl sich ein Auto näherte. Es kam daraufhin zur leichten Berührung zwischen Auto und Zweirad, woraufhin der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr fort und beging somit Unfallflucht. Hinweise zu dem Unfallfahrer nimmt die Polizeistation Ottersberg unter 04205/8604 entgegen.

Vorfahrt missachtet

Langwedel. Hoher Sachschaden entstand am Montag gegen 7:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße. Eine 45-jährige VW-Fahrerin bog vom Ahornweg auf die Hauptstraße ein, dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links herannahenden 56-jährigen Opel-Fahrers. Die Unfallbeteiligten blieben bei der folgenden Kollision unverletzt. Der Schaden an den Autos beträgt rund 11.000 Euro. Weil beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Aufbruchhammer gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag und Montagfrüh haben unbekannte Täter einen Aufbruchhammer aus einer Lagerhalle an der Straße Wienbrücke entwendet. Mit dem Werkzeug flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Baucontainer aufgebrochen

Lilienthal. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagfrüh einen Baucontainer aufgebrochen, der an der Straße Vierhausen abgestellt war. Anschließend sind diverse Baumaschinen und Werkzeuge erbeutet und abtransportiert worden. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Autofahrer schwer alkoholisiert

Ritterhude. Erheblich alkoholisiert war ein Autofahrer, der am Montag gegen 18:30 Uhr auf einer Parkplatzzufahrt an der Stader Landstraße (B74) einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mini-Fahrer wollte von der B74 nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes fahren, dabei kam er jedoch in der Zufahrt nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Straßenschild. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, am Pkw und Schild entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeistation Ritterhude fest, dass der Unfallfahrer mit 2,5 Promille erheblich alkoholisiert war. Der Mann musste daher seinen Führerschein abgeben. Die Beamten leiteten gegen den Unfallfahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und ließen eine Blutentnahme entnehmen.

