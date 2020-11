Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachbar verfolgt Einbrecher

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Mittwochabend, 18.11.2020, entdeckte ein Bielefelder zwei Täter, die versuchten am Nachbarhaus ein Fenster aufzubrechen. Der Zeuge nahm die Verfolgung der flüchtenden Einbrecher auf.

Gegen 17:20 Uhr machten sich zwei Unbekannte an einem Haus in der Straße Auf dem Langen Kampe zu schaffen. Dabei verursachten sie so viel Lärm, dass ein Nachbar auf sie aufmerksam wurde. Als der Bielefelder sich dem Haus näherte, erkannten die Einbrecher den Zeugen und rannten in Richtung Radrennbahn davon. Der Bielefelder lief den Tätern hinterher und verlor sie an der Lohbreite aus den Augen.

Dem Zeugen war bei einem der Einbrecher, der sehr kurze Haare trug, der lange Mantel aufgefallen, den der Täter bei der Flucht hochhielt. Die hinzugerufenen Polizisten stellten Einbruchspuren am Wohnhaus fest.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell