Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperverletzung

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, kam es gegen 13.35 Uhr auf dem Hansaplatz zu einer Körperverletzung. Ein 19-Jähriger, der im Saterland wohnt, und ein 23-Jähriger, der in Friesoythe wohnt, gerieten in Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, im Rahmen der beide leicht verletzt wurden. Sie konnten durch Zeugen getrennt werden.

Friesoythe - Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, kam es zwischen 06.00 und 13.00 Uhr in der Schulstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Kennzeichen UN-DH 639, das zu einem Lkw gehörte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

