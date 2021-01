Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Infotainmentsystem aus Pkw gestohlen

Zwischen Donnerstag, 21. Januar 2021, 17.30 Uhr und Freitag, 22. Januar 2021, 05.30 Uhr kam es im Thomas-Mann-Ring zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in einen VW Passat ein und entwendete das fest verbaute Infotainmentsystem aus dem Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Donnerstag, 21. Januar 2021, 17.00 Uhr und Freitag, 22. Januar 2021, 08.20 Uhr kam es auf einem Schulgelände in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte eine Fensterscheibe. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 22. Januar 2021, kam es um 07.44 Uhr an der Einmündung der Hagenstraße zur Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Hagenstraße aus nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 25-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg, die auf dem Radweg der Hagenstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 25-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mitschwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Am Freitag, 22. Januar 2021, kam es um 10.55 Uhr an der Einmündung der Straße Am Alten Wasserwerk zur Straße Pingel-Anton zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Stra0e Am Alten Wasserwerk nach rechts auf die Straße Pingel-Aton abbiegen. Hierbei übersah sie eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg, die auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 74-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

