POL-PPKO: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Montag, 21.09.2020, ereignete sich gegen 15:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem dunklen Passat und einem Radfahrer an der Ampelkreuzung Schlachthofstraße Ecke Karl-Tesche-Straße bzw. Steinstraße in Koblenz-Rauental. Der dunkle Passat nahm nach ersten Ermittlungen dem Radfahrer den Vorrang an der Fußgängerampel, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich verletzte. Der Fahrer des dunklen Passats habe noch kurz angehalten und habe sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Gesucht werden die Ersthelfer, welche dem Radfahrer aufgeholfen haben und alle anderen Zeugen, die Angaben zur Sache, insbesondere Informationen über den dunklen Passat, machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261 103-0

