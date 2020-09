Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Herrenloser Koffer am IKEA Koblenz...die Polizei gibt Entwarnung!

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen sorgte ein herrenloser Koffer in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges am IKEA Koblenz für Aufregung. Die Polizei sperrte Bereiche auf dem Parkplatz und dem Eingangsbereich ab. Eine Überprüfung ergab, dass der Koffer leer war und von ihm keine Gefahr ausging.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell