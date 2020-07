Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0462 --Schiffsunfall in Schleusungsanlage--

Ort: Bremerhaven, Kaiserschleuse Zeit: 28.07.20, 16:05 Uhr

Beim Einlaufen in die Schleusungsanlage "Kaiserschleuse" in Bremerhaven kollidierte am Dienstagnachmittag ein Schiff mit dem Binnenhaupt. Dabei wurde ein Abweiser abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert.

Der unter der bahamaischen Flagge fahrende Fahrzeugtransporter war, unter Assistenz von zwei Schleppern, mit dem Binnenhaupt an der Torkante Ost kollidiert. Ein abgerissener Vollgummi-Abweiser wurde dabei auf die angrenzende Fahrbahn geschleudert und sorgte dafür, dass die Straße im dortigen Bereich für etwa eineinhalb Stunden nicht befahrbar war. Die Abweiservorrichtung wurde stark beschädigt. Das Schiff erlitt eine Delle, die Schiffssicherheit war dadurch jedoch nicht gefährdet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Schadenshöhe bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

