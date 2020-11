POL-DEL: Pressemeldung für den Bereich des PK Nordenham

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Diebstahl eines E-Scooters

In der Zeit von Donnerstag, 19.11.2020, 19:30 Uhr bis Freitag, 20.11.2020, 08:00 Uhr, wurde in der Nordenhamer Fußgängerzone ein in einem Fahrradständer verschlossen abgestellter E-Scooter entwendet. Es handelt sich hierbei um ein anthrazitfarbenen Scooter der Marke "Xiao Mi". Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 20.11.2020, um 18:55 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Nordenham in Nordenham - Schweewarden die Langlütjenstraße in Richtung Tettens. Hier fiel er einer aufmerksamen Pkw-Führerin auf, da an dem Roller die rückwärtige Beleuchtung defekt und kein Kennzeichen vorhanden war. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung der Polizei konnte bei der anschließenden Kontrolle feststellen, dass für den Roller zwar ein Kennzeichen vorhanden war, dieses aber aufgrund eines Defektes nicht angebracht war. Ferner wurde festgestellt, dass durch Manipulation eine höhere Endgeschwindigkeit erreicht wurde und der Fahrzeugführer nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den 17-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für ihn besonders ärgerlich, da er derzeit eine Fahrschule besucht und kurz vor der Prüfung steht. Die Erteilung einer Fahrerlaubnis könnte durch das schwebende Ermittlungsverfahren verzögert werden.

