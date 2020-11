Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw auf Firmengelände beschädigt +++ Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw auf einem Betriebsparkplatz an der Industriestraße in Lemwerder beschädigt. Der Skoda Oktavia wurde vermutlich beim Ausparken an der rechten hinteren Tür touchiert.

Zur genauen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Gelände, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

