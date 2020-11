Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ohne Prüfbescheinigung und erforderlichen Sicherheitshelm unterwegs

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 16-Jähriger war mit seinem Roller (25km/h) am Donnerstag, 19.11.2020, gegen 18:30 Uhr, in Delmenhorst auf der Straße Am Stadtbad unterwegs. Die Polizei Delmenhorst wurde auf den Jungen aufmerksam, da dieser auf seinem genutzten Roller keinen vorgeschriebenen Sicherheitshelm trug. In einer anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der junge Verkehrsteilnehmer nicht im Besitz einer erforderlichen Prüfbescheinigung ist.

Auf den 16-Jährigen kommt nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell