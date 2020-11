Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. November 2020, gegen 22:25 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen VW auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen auf Höhe der Gemeinde Wildeshausen. Der Fahrer des PKW konnte keinen Führerschein vorzeigen und gab zunächst an, dass er diesen verlegt habe. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass dem Mann aufgrund einer Vielzahl an Verkehrsverstößen der Führerschein entzogen worden war und er somit aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde dem 31-Jährigen Mann aus Bonn untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

