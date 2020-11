Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw rollt in das Schaufenster eines Geschäftes

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein augenscheinlich nicht gegen Wegrollen gesicherter Pkw rollte am Donnerstag, 19. November 2020, gegen 20:00 Uhr, rückwärts in das Schaufenster eines Schuhgeschäftes in der Parkstraße in Hude.

Zum Zeitpunkt des Unfalles war das Geschäft bereits geschlossen. Personen wurden demnach nicht verletzt.

Das Gebäude ist nicht einsturzgefährdet. Es wurde die Glasfront der Räumlichkeiten beschädigt. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

