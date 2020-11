Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 20-Jährige flüchtet nach Unfall

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Eine 20-Jährige flüchtete nach einem Verkehrsunfall in Wildeshausen von der Unfallstelle. Die Wildeshauserin konnte aber durch die Polizei im Nahbereich gestellt werden. Demnach beabsichtigte ein 22-Jähriger am Donnerstag, 19. November 2020, gegen 12:45 Uhr, mit seinem VW von der Wittekindstraße nach rechts in die Burgstraße abzubiegen. Dabei musste dieser abrupt bremsen, um einen Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Radfahrer zu verhindern. Diesen Bremsvorgang bemerkte die hinter ihm Fahrende junge Frau zu spät und für dem Wildeshauser mit ihrem BMW auf. Anschließend entfernte sich diese unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte die Unfallverursacherin im Nahbereich angetroffen werden.

Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt.

Auf die junge Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.

