Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Industriemaschine geriet in Brand

Gronau (ots)

Schaden in Höhe von insgesamt circa 600.000 Euro entstand am Donnertag bei einem Brand in Gronau. In einem Betrieb an der Bessemer Straße geriet eine Industriemaschine in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

