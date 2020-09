Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Kind fährt gegen Auto

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 11-Jähriges Kind am Donnerstag in Schöppingen zugezogen. Der Radfahrer aus Schöppingen kam gegen 07.30 Uhr aus der Straße Im Sall und bog nach links auf die Bergstiege ab. Dort kam ihm eine 48-jährige Autofahrerin entgegen, die die Bergstraße in Richtung Im Sall befuhr. Das Kind fuhr gegen das Auto der Frau aus Schöppingen, stürzte auf die Motorhaube und dann auf die Straße. Die vor Ort erschienene Mutter brachte ihr Kind in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.250 Euro.

