Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auffahrunfall vor roter Ampel

Borken (ots)

Drei Verletzte und circa 16.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Donnerstag in Borken. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Borken und ein 58-Jähriger Autofahrer aus Heiden warteten an der Kreuzung Heidener Straße / Dülmener Weg vor einer roten Ampel. Dieses bemerkte gegen 16.10 Uhr eine 81-Jährige Borkenerin zu spät und fuhr auf das Auto des 58-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte dessen Fahrzeug mit dem des vor ihm wartenden 62-Jährigen. Die Borkenerin war, wie die anderen Unfallbeteiligten auch, auf der Heidener Straße in Richtung Heiden unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die verletzte 81-Jährige und den verletzten 58-Jährigen in ein Krankenhaus.

