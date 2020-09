Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer im Kreisverkehr angefahren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 54-jähriger Radfahrer am Donnerstag erlitten. Der Bocholter fuhr gegen 15.10 Uhr in dem Kreisverkehr Franzstraße / Ruhrallee, als ein 68-jähriger Autofahrer aus Raesfeld von der Franzstraße in den Kreisverkehr einfahren wollte. Dieser übersah den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Der 54-Jährige stürzte zu Boden. Grundsätzlich hat der Verkehr in diesem Kreisverkehr Vorfahrt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 300 Euro geschätzt.

